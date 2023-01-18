Падіння вертольота у Броварах: є щонайменше 17 загиблих

18 січня у Броварах упав вертоліт. Внаслідок цього є щонайменше 17 загиблих, з них 2 дітей. У лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких – діти.

Про це повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова, інформує 24 Канал. Причини трагедії наразі встановлюють.

Важливо У Броварах упав вертоліт: перші фото та відео з місця

Скільки жертв внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах

За словами Прянішнікової, у Броварах поблизу дитячого садка впав гвинтокрил та внаслідок цього спалахнула пожежа. Людей евакуювали.

Станом на 9 ранку було відомо про 5 травмованих, які постраждали від падіння гвинтокрила. Також, на жаль, є загиблі.

Згодом начальник Броварського управління поліції Київщини Кирило Самойленко повідомив, що вже відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих.

Загинуло керівництво МВС

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – вони знаходились у гвинтокрилі ДСНС, повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко. Серед них міністр, перший заступник міністра та державний секретар.

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. На борту гвинтокрила перебували 9 осіб. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Кількість жертв збільшилась

Згодом очільник ОВА Олексій Кулеба повідомив, що, за попередньою інформацією, є вже 17 загиблих, з них 2 дітей. У лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких – діти.

Що відомо про падіння вертольота у Броварах

Попередньо, під час падіння вертоліт зачепив дитячий заклад, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що збільшується кількість повідомлень по постраждалих у Броварах.

Олексій Кулеба – голова Київської ОВА – повідомив, що у момент трагедії в дитячому садочку перебували діти та співробітники закладу. Усіх наразі евакуювали.

Пресслужба поліції Броварського району повідомила, що серед дітей немає постраждалих.

Рятувальна операція станом на 10 годину триває.

Гвинтокрил, який впав в Броварах виконував задачі ДСНС. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Пошукові роботи на місці ракетного удару по Дніпру завершили

Росія 14 січня завдала терористичний удар по Дніпру. Ворог вдарив ракетою по багатоповерхівці. 17 січня пошукові роботи завершені. Вони тривали 3 дні. Офіційно загинули 45 людей, з них – 6 дітей.

Борис Філатов – міський голова Дніпра – заявив, що офіційно розбирання завалів багатоповерхівки завершили. Водночас кількість жертв може зрости.

"На цей час 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", – заявив Філатов.