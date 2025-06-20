На Харківщині чоловік випав з вікна будівлі ТЦК, коли намагався втекти: відреагувала поліція
- Чоловік випав з вікна третього поверху будівлі ТЦК у Харківській області, намагаючись втекти, ймовірно, з власної необережності, отримавши тілесні ушкодження.
- Поліція розслідує інцидент, відкривши кримінальне провадження за необережне тілесне ушкодження, і продовжує досудове розслідування для з'ясування всіх обставин події.
- Інцидент стався на території державної установи, що використовується для тимчасового розміщення військовозобов'язаних, чоловіка знайшли близько 23:00 під час планового обходу.
Увечері військовозобов'язаний намагався втекти з будівлі ТЦК Харківсткої області – він випав з вікна, ймовірно, з власної необережності. Подію прокоментували поліцейські, заявивши, що розслідують обставини.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар поліції Харківської області.
Дивіться також Чим жорсткіше працює ТЦК, тим більше у мене людей, – Паламар про мобілізацію
Що в поліції Харківської області кажуть про інцидент
Зранку 20 червня в Харківському обласному ОТЦК та СП повідомили, що військовозобов'язаний отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови, коли випав з вікна третього поверху. За словами військових, це сталося через власну необережність чоловіка.
У поліції підкреслили, що інцидент стався 19 червня ввечері на території державної установи, що використовується Берестинським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для тимчасового розміщення військовозобов’язаних.
За словами правоохоронців, 48-річного чоловіка, який лежав на сходах після падіння, знайшов співробітник ТЦК під час планового обходу території близько 23:00.
Слідчо-оперативна група поліції ретельно оглянула місце події, опитала потерпілого та свідків. За попередніми даними, чоловік отримав травми внаслідок падіння з вікна з власної необережності,
– заявили в поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі триває досудове розслідування, в ході якого буде з’ясовано всі обставини події. Правоохоронці підкреслили, що продовжують забезпечувати неупереджене і всебічне розслідування в інтересах безпеки громадян і дотримання законності.