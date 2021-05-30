На відео потрапив момент падіння винищувача на військовому параді у Лівії

Винищувач МіГ-21 розбився у Лівії 29 травня, коли виконував політ під час військового параду. Нещасний випадок потрапив на відео.

Трагедія трапилась на базі Беніну Лівійської національної армії в місті Бенгазі. Люди, що перебували у винищувачі, загинули.

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Відомо, що на борту було 2 осіб: пілот і бригадний генерал Джамаль бен Амер. Саме останнього називали найкращим спеціалістом.

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Врятував людей ціною власного життя

Відомо, що винищувач почав різко падати через технічну несправність. Саме Джамаль бен Амер, який перебував на борту, ціною свого життя врятував інших людей.

Він відвів літак від трибуни з військовим керівництвом Лівійської національної армії. Там сидів, зокрема, головнокомандувач ЛНА, фельдмаршал Халіф Хафтар. Наразі точні причини аварії з'ясовують.

Провести парад вирішив лівійський маршал Халіфа Хафтар, якого підтримує Росія. Привід для святкування – початок операції "Гідність Лівії".