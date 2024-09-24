Ракети для F-16 і не лише: США вже завтра оголосять пакет військової допомоги Україні, – ЗМІ

Вже завтра, 25 вересня, Вашингтон радше за все оголосить про новий пакет військової допомоги Україні розміром 375 мільйонів доларів. Серед усього до нього, ймовірно, потраплять ракети для F-16 класу "повітря-земля".

Про це пише Voice of America з посиланням на кількох американських посадовців на умовах анонімності. Це буде найбільший пакет допомоги, надісланий Києву з травня.

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Що увійде у пакет допомоги від США

Як розповіли джерела видання, загальна вартість озброєння, яке увійде до нового пакета, становитиме до 375 мільйонів доларів. Пакет, ймовірно, включатиме боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам вражати цілі далеко від лінії фронту та дії російської ППО.

Згідно з оприлюдненою інформацією, пакет також передбачає боєприпаси для HIMARS, патрульних катерів і броньованих машин, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди й ракети TOW. Зазначається, що перелік засобів все ще фіналізується і може змінитися.

Подібна допомога буде надана у рамках президентських повноважень зі скорочення озброєння. У такому разі озброєння Україні відправляють із запасів США.

Очікується, що пакет буде оголошено на тлі запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Байденом і віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс у четвер у Білому домі,

– додає видання.

Зокрема, Зеленський викладе свій "план перемоги" щодо припинення війни з Росією та наполягатиме на знятті обмежень на надані США засоби ураження. Раніше Володимир Зеленський розкрив перші три пункти плану перемоги України.