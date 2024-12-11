Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн-членів Європейського Союзу досягли принципової згоди щодо запровадження 15-го пакета санкцій проти Росії у відповідь на війну, яку та веде в Україні.

Відповідне рішення ухвалили у середу, 11 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію угорського головування у Раді ЄС у соцмережі Х.

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Що відомо про новий пакет санкцій

Згідно з оприлюдненою інформацією, новий пакет санкцій розширює список осіб і організацій, на яких їх накладено, а також спрямований проти компаній в Росії й третіх країнах, які приховано сприяють зміцненню військових і технологічних можливостей Росії через обхід експортних обмежень.

Це означає, що обмеження запровадять безпосередньо проти російського "тіньового флоту", тобто діяльність додаткових суден третіх країн, які беруть участь у підтримці дій, або політиків, які напряму сприяють Росії вести війну проти нашої держави.

Тепер пакет винесуть на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня. На це вже відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, привітавши вищезгадане рішення у соцмережі Х.

ЄС і його партнери по G7 мають намір далі тиснути на Кремль. Я вітаю угоду щодо нашого 15-го пакета санкцій, націленого, зокрема, на тіньовий флот Росії,

– написала вона.

До слова, минулого тижня Politico повідомляло, що Латвія і Литва відмовилися підтримати 15-й пакет санкцій ЄС проти Росії на зустрічі постійних представників у Брюсселі 6 грудня через положення, яке дозволяє західним фірмам продовжувати роботу на території країни-агресорки.