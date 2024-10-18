Пакети будуть великі й кожні пару тижнів, – Зеленський про допомогу від США

Днями Україна отримала від США пакет допомоги у розмірі пів мільярда доларів. Зазначається, що наступні пакети будуть настільки ж великими, або ж навіть і більшими.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю українським ЗМІ.

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Великі та швидкі пакети допомоги Україні

Володимир Зеленський розповів, що два дні тому він мав розмову з Джо Байденом, після якої Україна отримала пакет на пів мільярда доларів. Разом з ним наша країна отримала важливу домовленість.

Ми будемо отримувати раз на два – три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 мільйонів доларів. Це щоб у найближчі місяці – жовтень – грудень – максимально посилити Україну,

– каже український гарант.

Також президент додав, що від США залежить достатньо складне питання – це запрошення до НАТО. Наразі Україна працює над цим. Зокрема, Володимир Зеленський мав зустрічі з країнами G7. Український лідер вказав, що зустріч з Францією була дуже позитивною.

Зеленський вказав, що українська бригада, яку готує Франція, буде готова в листопаді.