Пакистан перевів свою армію у стан "надзвичайно високої" готовності, – Reuters

Між Пакистаном та Іраном сталося загострення через порушення останнім повітряного простору країни. Зрештою пакистанську армію перевели у стан "надзвичайно високої" бойової готовності.

Крім того, в Ісламабаді засудили Іран за повітряний напад. Там зазначили, що залишають право на відповідь за атаку.

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Пакистан перевів армію на новий рівень готовності

У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що цілком і повністю поважають суверенітет та територіальну цілісність Ісламської Республіки Іран. Але водночас засуджують дії, які вчинили іранські військові стосовно країни.

Єдиною метою сьогоднішнього акту було прагнення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, що має першорядне значення і не може бути скомпрометовано,

– сказали у МЗС Пакистану.

Журналісти Reuters, з посиланням на високопоставленого пакистанського чиновника зі служби безпеки країни, повідомили, що військові уже перебувають у стані "надзвичайно високої" бойової готовності. Зокрема, вони будуть протистояти будь-яким загрозам з боку Ірану.

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