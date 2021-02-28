Потрійне вбивство: в Пакистані застрелили священника, його сина і учня семінарії

У столиці Пакистану Ісламабаді бойовики застрелили священнослужителя, його сина-підлітка та студента. Поліція вже розпочала розслідування.
Джерело:Associated Press
За даними правоохоронців, вбивство сталося на околиці Ісламабаду в суботу ввечері, 27 лютого. В той час священнослужитель Ікрамур Рехман разом зі своїм 13-річним сином та студентом семінарії прямували до автомобіля.
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Постраждалі померли в лікарні
Перед тим, як втекти з місця події, троє нападників зробили кілька пострілів. Через численні вогнепальні поранення в лікарні померли:
- священник;
- його син;
- студент.
Відповідальність за напад не взяло на себе жодне з угрупувань. Наразі правоохоронні органи шукають осіб, причетних до вбивства, та з'ясовують їхній мотив.Зазначимо! Священнослужитель Ікрамур Рехман був пов'язаний з партією опозиційного ісламістського політика Маулани Фазлур Рехмана, який виступає проти уряду.
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