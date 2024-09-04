Палало понад 2 тижні: у Росії відзвітували, що погасили пожежу в Пролетарську

Пожежу на складах з паливом у Пролетарську Ростовської області повністю ліквідовано. Нафтобаза палала більш ніж два тижні.

Росіяни не могли загасити масштабну пожежу нафтобазі у Пролетарську Ростовської області з 18 серпня. Про це повідомляють у російських ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також В мережі показали супутникові фото нафтобази в російському Пролетарську, яка палала 16 днів

Спецслужбам Росії вдалося загасити пожежу у Пролетарську

Пожежу на складах з паливом у Пролетарську Ростовської області повністю ліквідовано,

– звітують росіяни.

Також у повідомленні говориться, що пожежа спалахнула 18 серпня внаслідок падіння уламків збитого безпілотника, його площа сягала 10 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, що намагаючись загасити нафтобазу Федерального агентства з державного резерву Росії, кілька десятків рятувальників зазнали серйозних поранень.