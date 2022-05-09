Палало потужно і яскраво: десантники показали нові кадри ліквідації окупантів і їхньої техніки

Триває 75 доба героїчної боротьби України проти російських окупантів. Поки росіяни святкують "скрєпне" 9 травня, українські захисники знищують їхніх військових та техніку на території нашої держави.

Сухопутні війська Збройних Сил України оприлюднили потужне відео виконання бойового завдання українськими військовими. Зазначається, що у ролику – кадри професійної роботи наших захисників розвідувального та артилерійського підрозділів 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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Палало потужно і яскраво

На відео видно, як українські військові успішно знищують російських окупантів та їхню техніку.

Наші предки разом із союзниками перемогли нацизм, переможемо і рашизм! Сьогодні ми не лише захищаємо свою рідну землю, а й весь демократичний народ вільної Європи від агресії російських загарбників. Ми обов'язково здобудемо перемогу,

– наголосили у 81-й ОАБр ДШВ ЗСУ.

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Актуальна ситуація на фронті: зведення Генштабу за 9 травня станом на 18:00

Одним з найгарячіших відтинків фронту й далі є Ізюмський, що на Харківщині. Окупанти продовжують готуватись до наступальних дій у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Для цього вони поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, підготовлюють свої підрозділи та здійснюють повітряну розвідку.

На низці напрямків росіяни перегруповуються й намагаються наступати, втім здебільшого – без успіху. Так, ворог здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка, після чого відійшов на раніше зайняті позиції. Також безуспішні бойові дії окупанти вели на Бахмутському напрямку, поблизу населеного пункту Тошківка. Бойові дії тривають на Авдіївському напрямку – поблизу Новоселівки, Новоселівки Другої та Верхньоторецького. На Лиманському напрямку йдуть бої поблизу населених пунктів Олександрівка та Шандриголове. Триває бій за Рубіжне.

Попри "режим тиші", росіяни відновили обстріли та штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Тим часом ворожі кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, а також здійснюють розвідку.

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