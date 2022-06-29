Палатний: НАТО має перейти від стратегії до конкретних кроків в протидії агресії Росії в Україні

Росія вдається до безпрецедентного терору в історії людства, і НАТО має змінювати не лише довгострокову стратегію, але й тактику.

Керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний наголосив, що НАТО має надати Україні максимальне озброєння і підтримку вже зараз.

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Лише за останні кілька днів внаслідок обстрілу житлового будинку у Києві постраждали шестеро людей, один загиблий. Від обстрілу торговельного центру у Кременчуці загинули щонайменше 25 людей, 59 поранених. 7 загиблих через обстріл житлового мікрорайону Дніпра, серед них 6-річна дитина. Усі цілі росіян – об’єкти цивільної інфраструктури: житлові будинки, дитячі садочки, торговельні центри. Це безпрецедентний терор в історії людства. І цей терор є головною темою саміту НАТО, який відбувається у Мадриді,

– заявив Палатний.

Росія знищує частину Європи щохвилини

Він зазначив, що у зв’язку із діями Росії НАТО планує переглянути довгострокову стратегію безпеки. Але не менш важливо протидіяти російській агресії вже зараз.

"Питання тактики тут не менш важливе, ніж питання багаторічної стратегії. Бо українців та Україну як частину Європи знищують вже зараз. Щодня. Щохвилини. Відповідь очевидна: максимальне озброєння і підтримка України. НАТО має перейти від стратегії до конкретних тактичних кроків в протидії російській агресії в Україні. Тільки такий шлях може гарантувати мир у Європі та усьому світі", – підкреслив Палатний.

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