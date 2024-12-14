Асад утік, а його палац став пам’ятником жорстокому режиму: яке розкішне життя він вів

Після втечі Башара Асада до Москви сирійці отримали доступ до розкішного президентського палацу, де експрезидент роками жив у розкоші, пригнічуючи свій народ. Його розкішне життя — пишний палац, коштовності, дорогі подарунки, люксовий одяг — тепер стало свідченням глибокого контрасту між владою і звичайними сирійцями, які страждали від бідності та війни.

Журналістам The New York Times вдалося потрапити до президентського палацу, інформує 24 Канал. Інтер'єр палацу дійсно вражає.

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Палац – свідчення режиму

8 грудня, коли опозиція зайшла в Дамаск, Башар Асад поспіхом покинув Сирію. Одразу після цього прості сирійці вперше отримали доступ до президентського палацу — символу його режиму. Раніше заборонена для народу резиденція стала місцем, куди люди почали приходити, аби на власні очі побачити, як жив лідер, відповідальний за численні злочини проти свого народу.



Сирійці отримали доступ до палацу Асада / Фото The New York Times

У перші дні після звільнення палац заповнили натовпи: люди фотографувалися в розкішних кімнатах, громили меблі, викручували люстри, знімали картини і портрети Асада. Деякі кімнати навіть постраждали від пожежі, але серйозної шкоди будівлі уникнути вдалося.



Палац фактично не зазнав пошкоджень / Фото The New York Times

Як виглядає розкіш колишнього режиму

Навіть після руйнувань інтер’єри палацу демонструють, у якій розкоші жив Башар Асад. Червоні килими, дерев’яні меблі, модерністські скульптури та дорогий посуд нагадують про ексцентричність резиденції. У їдальні залишилися тарілки від відомого бренду Villeroy & Boch, кожна з яких коштує близько $100, а також чайник із сирійським прапором.

Палац був не лише місцем проживання Асада, а й центром управління країною. Тут розташовувалися офіси його наближених, серед яких кабінет багаторічної радниці Бутайни Шаабан. Особистий офіс радниці прикрашали книжки, пам’ятні фото з Асадом і навіть обкладинка журналу Time 1983 року із зображенням батька Башара, Хафеза Асада.

Серед речей, що вражають, — дорогі подарунки від світових лідерів. Наприклад, бюсти та меморіальні дошки, 60-сантиметровий золотий верблюд із Саудівської Аравії, позолочений Коран і навіть фото британської королеви Єлизавети II з її чоловіком, подароване у 2002 році. Окрім цього, журналісти знайшли численні коштовності, елітний одяг і аксесуари, що належали родині Асада.



Навіть після розгрому, палац – розкішний / Фото The New York Times

Палац Асада – прірва між бідністю і розкішшю

Для багатьох сирійців президентський палац став нагадуванням про величезну прірву між владою і народом. Один із повстанців, Абу Овейс, який провів журналістів на екскурсію, зазначив, що більшість сирійців усе життя жили в бідності, поки Асад і його оточення насолоджувалися розкішшю.

Місцеві жителі, які раніше навіть не могли наблизитися до палацу, тепер гуляють у його парку, фотографуються і діляться спогадами про роки гніту. Як зазначив Халед Баккар, який постраждав від репресій режиму, сирійцям тепер важливо подолати страх перед майбутнім і побудувати нову країну.

Його дочка Батул, яка працює лікаркою, додала, що хоча попереду багато викликів, повалення режиму дає надію: "Ми хочемо залишити минуле позаду і створити краще майбутнє".

Розкішна резиденція тепер стане нагадуванням про жорстокість режиму Башара Асада і водночас символом його падіння.