Українські Сили безпілотних систем завдали успішних далекобійних ударів по ключових об'єктах протиповітряної оборони Росії у Краснодарському краї. У результаті знищення систем РЕБ та ЗРК С-400 розкішна резиденція Володимира Путіна за 1 мільярд фунтів стерлінгів залишилася без повітряного щита.

Про це пише видання Daily Mail.

Що відомо про успішні удари українських Сил оборони?

Українські далекобійні дрони суттєво послабили систему протиповітряної оборони, що прикривала розкішну резиденцію Володимира Путіна в Геленджику. Точкові удари позбавили стратегічний об'єкт ключових засобів захисту.

7 серпня неподалік палацу в Краснодарському краї було знищено комплекс радіоелектронної боротьби "Волна-Купол-Гарант", а вже за два дні – розташований поруч зенітно-ракетний комплекс С-400. Установка РЕБ використовувалася для створення перешкод супутниковому зв'язку Starlink. Її ліквідація відкрила українським безпілотникам прямий шлях до ЗРК С-400, призначеного для відбиття атак авіації та крилатих ракет.

За словами командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, позиції ворожого комплексу горіли та іскрилися протягом трьох годин. Військовий аналітик Ян Матвєєв підтвердив на основі супутникових знімків знищення щонайменше однієї пускової установки, зазначивши: "Тепер палац Путіна залишився без захисту".

Розкішний комплекс площею близько 17 700 квадратних метрів оцінюють у мільярд фунтів стерлінгів. Резиденція має 16-поверхову підземну частину, бункер у скелі та оточена спеціальною безпольотною зоною з десятками веж, де раніше розміщувалися комплекси "Панцир". Через зростаючу загрозу ударів українських безпілотників диктатор рідко відвідує це місце на Чорноморському узбережжі, надаючи перевагу резиденції на озері Валдай.

Нагадаємо, через регулярні атаки БпЛА Володимир Путін суттєво змінив географію своїх переміщень і практично припинив відвідувати європейську частину Росії. З червня 2026 року диктатор залишає свої резиденції в Москві, Петербурзі чи на Валдаї лише задля поїздок до Сибіру та інших віддалених регіонів, де загроза повітряних ударів мінімальна. За цей час він побував в Іркутську, Омську, Красноярському краї та запланував візит до Новосибірська.

Єдиним винятком стала Казань, але туди Путін приїздив на заздалегідь спланований саміт під прикриттям безпрецедентних заходів безпеки зі згортанням зв'язку та залученням силовиків з інших областей. Страх диктатора за власне життя помітно зріс після ймовірної атаки безпілотників на одну з його резиденцій у грудні.