Палає, але тримається: як виглядає зараз Мар'їнка

Російські окупанти цинічно руйнують український Донбас. Обстріли практично не припиняються.

Голова Донецької обласної військової адміністрації оприлюднив актуальну фотографію з Мар'їнки, що розташована одразу біля Донецька. Там окупанти продовжують гатити з артилерії та авіації.

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Попри складну ситуацію українські військові відважно тримаються і відбивають атаки російських загарбників. Натомість окупанти буквально намагаються зруйнувати не тільки Мар'їнку, але й інші українські села та міста.

На руїни і згарища перетворюють російські окупанти наші міста і села. Так зараз виглядаєте Мар'їнка. Палає, але тримається. За кожен свій злочин росія заплатить, – написав Павло Кириленко.

Що зараз відбувається в Мар'їнці / Фото телеграм Павла Кириленка

Яка зараз ситуація на Донбасі

Як раніше повідомляли у Генеральному штабі Збройних Сил України, російські окупанти кинули значну кількість сил, щоб повністю захопити території Донецької та Луганської областей. Загарбники намагаються прорвати оборони угруповання Об'єднаних сил, однак українські військові досі відбиваються і не дають ворогу досягти успіху.

Наразі загарбники зосередили свої основні сили на Бахмутському напрямку. Крім того, намагаються просуватися і в бік Лимана. Основна інформація така:

На Донецькому напрямку окупанти атакують з артилерії та авіації Лиман та Комишуваху Донецької області, а також Сєвєродонецьк та Новозванівку на Луганщині.

Були спроби наступу на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках поблизу Берестового, Липового та Ниркового. ЗСУ відбили атаку – окупанти відійшли на старі рубежі.

На Авдіївському напрямку росіяни теж мали невдалі спроби штурму поблизу Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

Крім цього, за словами радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, є загроза повторного наступу росіян на Київщину, Сумщину та Чернігівщину. Зараз час від часу вони обстрілюють територію двох останніх областей та мобілізують людей з депресивних регіонів Росії.

Також існує ризик, що Білорусь втягнеться у війну. Але це може статися за умови, якщо вони переможуть на Сході і захоплять усю Луганську область, а також – матимуть сили для подальшого наступу.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео