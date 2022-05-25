Зокрема, глава держави різко відреагував на заяву держсекретаря США Генрі Кіссинджера, який запропонував Україні "поступитися територіями". Володимир Зеленський зазначив, що світ повинен здобути звичку брати до уваги нашу країну та позбутися звички так ставитися до інтересів Росії. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

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Були неготовими до нашої сміливості

Президент почав день зі спілкування з учасниками Українського сніданку, який відбувся в межах Давоського форуму. Він наголосив, що світ виявився не готовим до української сміливості. До того, що кожен із нас не поступатиметься Росії та продовжуватиме захищати власну державу.

Яскравим прикладом цього є те, що 24 лютого багато хто у світі навіть не вірив, що Україна зможе вистояти під навалою такого сильного ворога. На думку Володимира Зеленського, це було не тому, що світові лідери помилилися в оцінках України, а просто подекуди навіть не починали оцінювати.

Не було такої звички – брати до уваги Україну. Хоча в них є звичка брати до уваги Росію.

Причому й тоді, коли для цього немає об'єктивних підстав. Для них це зручно, справді звично. Часто дуже вигідно – називати тих чи інших політиків Росії "героями Достоєвського",

– сказав президент.

Він підкреслив, що це відбувається, хоч випущені вже тисячі ракет і вбиті тисячі українців.

Як саме прокоментував слова Кіссинджера

Президент засудив висловлення про те, що потрібно віддати частину території України, щоб "не було відчуження Росії від Європи". Він акцентував, що це слова, які виринають у Давосі з глибокого минулого.

Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені,

– сказав Зеленський.

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