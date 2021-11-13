Палили вогнища та жбурляли велосипеди: у Нідерландах затримали противників карантину

У Гаазі правоохоронці затримали 5 протестувальників, які поводилися агресивно під час мітингів проти запровадження додаткових заходів боротьби із коронавірусом. Затримані жбурляли у поліцейських феєрверки, каміння та навіть велосипеди.

Акція протесту відбулася 12 листопада. Люди виступали проти посилення карантинних заходів у Нідерландах.

Важливо У Нідерландах пройшли масові протести проти посилення карантину

Правоохоронці поскаржилися, що протестувальники не лише жбурляли у поліцейських різні предмети, а ще й розпалювали вогнища.

Що відомо про акцію протесту

У Нідерландах 12 листопада пройшла акція протесту проти посилення карантинних заходів.

Мітинг відбувся біля будівлі Міністерства юстиції, де проходила пресконференція прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте щодо запровадження додаткових заходів боротьби із коронавірусом.

Акцію протесту проти запровадження часткового локдауну влаштували майже 300 осіб.

Зверніть увагу! У Нідерландах через сплеск захворювання на COVID-19 вже від сьогодні на 3 тижні знову запроваджують додаткові заходи боротьби із коронавірусом.

Акція протесту у Гаазі 12 листопада / Фото Getty Images

Які обмеження діють у Нідерландах

Від суботи, 13 листопада, заклади громадського харчування у Нідерландах мають закриватися о 20:00. Магазини з товарами першої необхідності зачинятимуться о 18:00. Крім того, люди контактних професій, зокрема перукарі, майстри манікюру, не мають права працювати після 18:00.

Також у ресторанах, кафе, супермаркетах, магазинах перевірятимуть наявність документа, що підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання на COVID-19 чи негативний тест на коронавірус. Роботодавці мають право відсторонити від роботи співробітників без таких документів.

Додамо, що минулого тижня Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів повідомив про майже 77 000 позитивних тестів на коронавірус, що на 45% більше, ніж тижнем раніше.