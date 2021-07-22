Палія "Епіцентру" в Первомайську помістили в психлікарню з посиленим наглядом
Джерело:Миколаївська обласна прокуратура
Чоловіка, який підпалив "Епіцентр" у Первомайську та кидався на людей із сокирою, відправили у психіатричну лікарню. У закладі – посилений режим нагляду.
Такі заходи стосовно 37-річного обвинуваченого примусові.
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Пожежа в "Епіцентрі" у Первомайську: головне
Займання трапилось 2 лютого 2021 року. Близько 12:30 зловмисник прийшов до "Епіцентру". У відділі, де продаються лакофарбові матеріали, він взяв пляшку розчинника, зняв кришку та облив інші коробки з цим засобом. Потім чоловік підпалив пляшку та кинув її на прилавок.
Вогонь знищив орієнтовно 4000 квадратних метрів магазину, а також товар.
Охоронці помітили дії чоловіка та спробували його затримати. Однак той чинив опір та навіть вдарив сокирою охоронців.
Чоловік перебуває під вартою з лютого.Зверніть увагу! Суд вирішив відправити палія у психдиспансер ще раніше. Хотіли встановити його психологічний стан.
Дивіться відео пожежі у Первомайську: