Палія "Епіцентру" в Первомайську помістили в психлікарню з посиленим наглядом

22 липня 2021 , 05:40
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Джерело:

Миколаївська обласна прокуратура

Чоловіка, який підпалив "Епіцентр" у Первомайську та кидався на людей із сокирою, відправили у психіатричну лікарню. У закладі – посилений режим нагляду.

Такі заходи стосовно 37-річного обвинуваченого примусові.

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Пожежа в "Епіцентрі" у Первомайську: головне

Займання трапилось 2 лютого 2021 року. Близько 12:30 зловмисник прийшов до "Епіцентру". У відділі, де продаються лакофарбові матеріали, він взяв пляшку розчинника, зняв кришку та облив інші коробки з цим засобом. Потім чоловік підпалив пляшку та кинув її на прилавок.

Вогонь знищив орієнтовно 4000 квадратних метрів магазину, а також товар.

Охоронці помітили дії чоловіка та спробували його затримати. Однак той чинив опір та навіть вдарив сокирою охоронців. 

Чоловік перебуває під вартою з лютого.

Зверніть увагу! Суд вирішив відправити палія у психдиспансер ще раніше. Хотіли встановити його психологічний стан.

Дивіться відео пожежі у Первомайську:

 

Автор: Ольга Музика