Палія "Епіцентру" в Первомайську помістили в психлікарню з посиленим наглядом

Такі заходи стосовно 37-річного обвинуваченого примусові.

Раніше Пожежа в "Епіцентрі" у Первомайську: з'явилося відео зсередини будівлі

Займання трапилось 2 лютого 2021 року. Близько 12:30 зловмисник прийшов до "Епіцентру". У відділі, де продаються лакофарбові матеріали, він взяв пляшку розчинника, зняв кришку та облив інші коробки з цим засобом. Потім чоловік підпалив пляшку та кинув її на прилавок.

Вогонь знищив орієнтовно 4000 квадратних метрів магазину, а також товар.

Охоронці помітили дії чоловіка та спробували його затримати. Однак той чинив опір та навіть вдарив сокирою охоронців.

Чоловік перебуває під вартою з лютого.

Суд вирішив відправити палія у психдиспансер ще раніше. Хотіли встановити його психологічний стан.

Дивіться відео пожежі у Первомайську: