Повстанці захопили важливу для Путіна Пальміру, сім'я Асада втекла до Москви: що коїться у Сирії

Режим Башара Асада у Сирії продовжує стрімко руйнуватися. Сирійська опозиція впевнено просувається до Дамаська.

Так, усього лише за тиждень наступу повстанцям вдалося захопити Алеппо, Хаму, Ідліб, Тель-Ріфат, Дейр-ель-Зор. Бої точаться за Хомс – останню фортецю на шляху до Дамаська. Тепер стало відомо про те, що сили Асада були вимушені тікати із Пальміри (сучасна назва – Тадмур) – стародавнього міста у провінції Хомс, передає 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Наступ опозиції набирає обертів

Пальміра – цінний стратегічний вузол. Місто розташоване в пустелі та контролює ключові шляхи до Дамаська та інших районів Сирії. Російські так звані воєнкори повідомляють, що повстанці захопили у Пальмірі переносні комплекси ЗРК та системи ППО. Також рядові війська Сирії починають виведення військ із військової бази Т4 (Тіфор) на схід від Хомса.

Водночас, як пише CNN, сирійські повстанці стверджують, що взяли під контроль Дараа, місце, де почалося повстання 2011 року, наближаючись до Дамаська.

Наступають опозиціонери на столицю Сирії як із півночі, так і з півдня.

Сім'я Асада втекла до Москви

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на сирійських і арабських чиновників, діти і дружина Башара Асада ще минулого тижня виїхали до Росії, а зять втік до Об’єднаних Арабських Еміратів. Сам диктатор станом на 6 грудня перебував у Сирії.

Чому Пальміра так важлива для росіян

Пальміра – стародавнє місто в Сирії, засноване в одній із оаз північної частини Сирійської пустелі, біля підніжжя масиву Джабал-Абу-Руджмайн. Місто розташоване близько 215 кілометрів на північний схід від Дамаска. Нині на місці Пальміри лежить містечко Тадмур.

Де розташована Пальміра: дивіться на карті

Для Путіна і росіян Пальміра має ледве не сакральне значення. У травні 2015 року це місто захопили терористи "Ісламської держави". Тоді вони знищили стародавні храми та статуї у Пальмірі, а значну частину спадщини пограбували.

У березні 2016 року авіація Росії почала бомбити Пальміру, а до міста зайшли найманці ПВК "Вагнера". Згодом населений пункт знову перейшов до терористів "ІДІЛ".

У березні 2017 російський спецназ та авіація відбили місто. Пальміра була важливим пропагандистським символом для Путіна. У 2016 році на руїнах міста російська влада влаштувала концерт.

Про те, що захоплення Пальміри повстанцями, це серйозний удар по Кремлю свідчать плачі російських пропагандистів і Z-блогерів. "Пальміра – усе. Не факт, що втретє відбиватимуть", – написав Z-блогер Борис Рожин.

Росіяни визнали, що Пальміра була важливою частиною їх національного міфу. Це місто давало змогу окупантам забути про те, ким вони є насправді, – кривавими варварами, і вважати себе "рятівниками цивілізації". А тепер, здається, настає прозріння, і загарбникам доведеться примиритися із неприємною правдою про себе.

Громадяни країни-агресорки плачуть за втраченою Пальмірою / Скриншот