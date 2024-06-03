В Ужгороді з'явилася ще одна алея пальм: захоплюючі фото

В Ужгороді з'явилась ще одна пальмова алея. Її висадили неподалік ринку "Краснодонців".

Перед цим перша пальмова алея з'явилась в обласному центрі Закарпаття на початку квітня 2024 року. Тоді пальми висадили на вулиці Миколи Баб'яка.

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Що відомо про другу пальмову алею на Закарпатті

В Ужгороді з'явилась ще одна пальмова алея. Розміщена за ринком "Краснодонців" напроти в'їзду в митний термінал,

– розповів користувач.

За його словами, в Ужгороді висадили ще 8 пальм.

Пальмова алея в Ужгороді біля ринку "Краснодонців"

Вже відома навіть локація нової пальмової алеї на карті https://maps.app.goo.gl/qxRofMRmZqV9ukddAю. Її висадили на вулиці Об'їзній. Помилуватись пальмами можуть всі охочі.

Однак не всіх потішила новина, адже одна з користувачок написала, що не зрозуміло, навіщо там пальми, адже ринок майже не працює. Водночас інші користувачі радіють новим деревам та жартують, що не вистачає тільки моря.

Що відомо про першу пальмову алею

Перші пальми біля сакурової алеї висадили на початку квітня. Екзотичні дерева посадила будівельна компанія неподалік від житлового комплексу, запевнивши, що вони витримають морози.

Так, з квітня на вулиці Миколи Баб'яка росте шість пальм. Вони ростимуть паралельно до сакур, утворюючи алею.

До речі, неподалік розташований великий Боздоський парк і Слов'янська набережна, де завжди багато сакур.

В Ужгороді на початку квітня висадили пальми / Фото Віталій Глагола