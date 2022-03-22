Пальне в аграріїв не вилучатимуть, – Дніпропетровська облрада

Через російське вторгнення в Україну, в нашій країні під загрозою опинилася посівна. У фермерів є декілька причин для хвилювання.

Одна з таких причин – вилучення пального в аграріїв для потреб армії.

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Як запевнив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, вилучати пальне в фермерів не будуть.

"Нині все робиться для того, щоб посівна кампанія розпочиналася там, де для цього є можливості. Тому ні про яке вилучення пального у фермерів мова йти не може", – заявив Микола Лукашук.

Однак він нагадав, що водіям під час транспортування слід мати відповідну накладну. А також те, що перевезення слід здійснювати виключно до початку комендантської години. Відтак варто прораховувати свої маршрути заздалегідь.

Відзначимо, що для українських аграріїв уряд запустив додаткові програми підтримки, щоб за першої можливості в країні розпочалась посівна кампанія.

Ще до цього аграрії Дніпропетровської області заявили про готовність до весняної посівної кампанії. До роботи стануть, щойно дозволить погода – ймовірно наприкінці березня. Спершу сіятимуть ярий ячмінь, горох, овес. Потім візьмуться за соняшник, кукурудзу, гречку, просо, сорго. Працюватимуть на полях загальною площею понад 1 мільйон гектарів.