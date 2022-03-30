"Паляниця буде": Рівненщина відпрацьовує альтернативні шляхи подачі палива для посівної

30 березня 2022 , 18:20
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Джерело:

телеграм-канал Віталія Коваля

Рівненська обласна військова адміністрація відпрацьовує альтернативні шляхи подачі палива та логістики для проведення посівної кампанії.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Віталій Коваль, голова Рівненської ОВА. "Посівна –  йде! Паляниця буде!", – написав чиновник.  

Як розповів очільник області, попри ракетні удари по нафтобазах області, посівній кампанії в області нічого не загрожує. "Ми уже відпрацьовуємо альтернативні шляхи подачі палива в регіон", –  зазначив він.

Віталій Коваль пояснив, що з керівниками АЗС Рівненщини обговорили забезпечення аграріїв й бізнесу пальним, відпрацювали механізм логістики та зберігання палива.

"У Рівненщини амбітний план – посіяти 420 тисяч гектарів під ярі культури. І ми не підведемо", –  поділився намірами Коваль.

Автор: Даша Птаховська