Ленін все ще у Суджі, хоч і побитий: ЗМІ спростували знесення пам'ятника у місті

Днями у мережі з'явилася інформація про нібито знесення пам'ятника Леніну у місті Суджа Курської області. Однак об'єкт стоїть на місці, лише трохи "подірявлений".

Дані про "декомунізацію" Суджі підкріплювали фото з нібито відсутнім Леніном. Проте останні кадри з російського міста доводять зворотнє.

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"Знесення" Леніна у Суджі

Виданню BBC вдалося перевірити інформацію про нібито знесення Леніна у Суджі. Джерело журналістів у місті надіслало відео, відзняте пообіді 17 серпня, на якому видно, що пам'ятник – на місці, хоч і дещо пошкоджений через бойові дії.

Як зазначає член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, знесення пам'ятника Леніну було б незаконним, і Україна не має цього допускати.

Я думаю, після створення військової комендатури, комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб будь-які пам'ятники культури, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, не порушувалися норми гуманітарного права. Це може бути розцінено як порушення норм Міжнародного гуманітарного права,

– сказав посадовець.

Зазначимо, що пам'ятник Леніну у Суджі стоїть на Радянській площі біля районного центру народної творчості.