В Одесі знесуть пам’ятник Пушкіну, – глава ОВА

На третій рік повномасштабного вторгнення в Одесі продовжує стояти пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Проте невдовзі монумент демонтують.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Міста сили.

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Пам'ятник Пушкіну скоро знесуть

В Олега Кіпера запитати, чи планують зносити пам’ятник Пушкіну в Одесі. На це чиновник зазначив, що вже підписано розпорядження щодо знесення такого пам’ятника та інших. Проте займатися цим буде не ОВА.

Так, він також у розпорядженні, є підпис щодо його знесення. Сьогодні розійшлися всі листи щодо знесення таких пам’ятників,

– заявив голова Одеської ОВА.

Інших деталей він не розкрив. Також Кіпер нагадав, що перше, що зробили окупанти в Маріуполі, це була зміна назв вулиць.

Позиція Геннадія Труханова щодо Пушкіна

Цікаво, що близько місяця тому мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пам’ятник Пушкіну в місті не можна зносити, оскільки його внесено до реєстру ЮНЕСКО. В іншому інтерв'ю очільник міста заявляв, що монумент не можна демонтувати, бо його "встановили наші прапрапрадідусі та бабусі". Труханов вважає, що зробити це означає віддати поета росіянам, хоч він жив і творив в Одесі.

За його словами, Пушкін частина одеської історії та світової культури. Він впевнений, що якщо його постамент приберуть в Одесі, то ним не перестануть захоплюватись у Франції, Англії чи Італії.