У Києві демонтували пам'ятник Щорсу: видовищні фото та відео

У суботу 9 грудня ще зранку КМДА повідомила, що комунальники готуються знести пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка. О 13:48 з'явився допис, що пам'ятник демонтували.

Раніше у Києві знесли пам'ятник Олександру Пушкіну. Він був установлений у парку, який колись носив назву на честь цього російського поета. Тепер дійшла черга до Щорса.

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Як відбувався демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу в Києві

Фахівці КП "Київблагоустрій" працювали над демонтажем семитонної конструкції протягом 6 годин. Це технічно складні роботи, до яких залучили різну важку техніку, тож довелось частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Демонтаж відбувався зранку у вихідний день, щоб не паралізувати рух центральними вулицями міста,

– написали у Київській міській державній адміністрації.

Як у Києві зносили пам'ятник Щорсу / Фото КМДА, Михайло Криволапов

Під час демонтажу в коня відламалися два копита. Згодом їх поклали Щорсу на голову.

У Києві демонтували пам'ятник Миколі Щорсу: дивіться відео

"Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України імені Антонова", – запевнили в КМДА.

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Що відомо про пам'ятник Миколі Щорсу в Києві

Його встановили 1954 року на перетині бульвару Шевченка та колишньої вулиці Комінтерну (зараз вона носить ім'я Симона Петлюри). Встановлення приурочили до 300-річчя Переяславської ради.

Ідею встановити пам'ятник Щорсу в Києві запропонував наприкінці 1930-х Сталін. Спершу полководця хотіли зобразити пішим, без коня, і розмістити в іншому місці.

Після Революції Гідності пам'ятник не знесли, а надовго закрили щитами в синьо-жовтих кольорах. Тривали дискусії щодо його подальшої долі, оскільки він був у Державному реєстрі нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

Коли щити зняли, то підніжжя пам'ятника Щорсу регулярно розписували закликами про демонтаж. Одного разу навіть відламали ногу коня – згодом її відновили, але зробили білою.

Відповідно до легенди, для скульптури Щорса позував молодий Леонід Кравчук.

Микола Щорс народився на Чернігівщині в місті Сновськ (до декомунізації мало назву Щорс). Він командував армією під час успішного наступу більшовиків на Київ у 1919 році. Радянська влада активно використовувала його образ як борця проти УНР, хоча сам Щорс був суперечливою постатю. Вважається, що 1919-го його вбили свої ж.