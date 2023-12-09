У Києві демонтували пам'ятник Щорсу: видовищні фото та відео
Джерело:КМДА
У суботу 9 грудня ще зранку КМДА повідомила, що комунальники готуються знести пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка. О 13:48 з'явився допис, що пам'ятник демонтували.
Раніше у Києві знесли пам'ятник Олександру Пушкіну. Він був установлений у парку, який колись носив назву на честь цього російського поета. Тепер дійшла черга до Щорса.
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Як відбувався демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу в Києві
Фахівці КП "Київблагоустрій" працювали над демонтажем семитонної конструкції протягом 6 годин. Це технічно складні роботи, до яких залучили різну важку техніку, тож довелось частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Демонтаж відбувався зранку у вихідний день, щоб не паралізувати рух центральними вулицями міста,
– написали у Київській міській державній адміністрації.
Як у Києві зносили пам'ятник Щорсу / Фото КМДА, Михайло Криволапов
Під час демонтажу в коня відламалися два копита. Згодом їх поклали Щорсу на голову.
У Києві демонтували пам'ятник Миколі Щорсу: дивіться відео
"Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України імені Антонова", – запевнили в КМДА.
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Що відомо про пам'ятник Миколі Щорсу в Києві
- Його встановили 1954 року на перетині бульвару Шевченка та колишньої вулиці Комінтерну (зараз вона носить ім'я Симона Петлюри). Встановлення приурочили до 300-річчя Переяславської ради.
- Ідею встановити пам'ятник Щорсу в Києві запропонував наприкінці 1930-х Сталін. Спершу полководця хотіли зобразити пішим, без коня, і розмістити в іншому місці.
- Після Революції Гідності пам'ятник не знесли, а надовго закрили щитами в синьо-жовтих кольорах. Тривали дискусії щодо його подальшої долі, оскільки він був у Державному реєстрі нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.
- Коли щити зняли, то підніжжя пам'ятника Щорсу регулярно розписували закликами про демонтаж. Одного разу навіть відламали ногу коня – згодом її відновили, але зробили білою.
- Відповідно до легенди, для скульптури Щорса позував молодий Леонід Кравчук.