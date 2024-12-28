З прифронтового Покровська евакуювали пам'ятник Тарасу Шевченку

Пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку стояв на площі Шибакова у Покровську, що розташована навпроти будівлі Донецького національного технічного університету. Його встановили у 2019 році.

Наразі пам'ятник демонтували та вивезли в Дніпропетровську область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Донбас.

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Чи планують встановлювати пам'ятник на новому місці

У пресслужбі МВА кажуть, що пам'ятник буде зберігатися на Дніпропетровщині. Встановлювати його на іншому місці поки що не планують.

Зазначимо, що скульптуру створив художник та скульптор Петро Антип. Пам'ятник обійшовся міському бюджету у два з половиною мільйони гривень.

Наразі у Покровську спостерігається складна ситуація. Росіяни постійно обстрілюють та атакують місто. Зокрема, нещодавно під ворожий артилерійський обстріл потрапили рятувальники. Внаслідок цього було пошкоджено автівку.

Російські війська також намагаються прорватися до Покровська з флангів, щоб оточити місто. На цьому напрямку тривають важкі бої. Наразі росіяни мають перевагу в техніці та живій силі.