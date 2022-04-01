Пам’ятники в "бронежилетах": який вигляд має Київ сьогодні – спеціальний фоторепортаж

Стародавній Київ, попри воєнний стан, живе своїм вічним життям. Окупанти приходили до міста, намагалися штурмувати його, а потім безславно втікали… А Київ стояв і стоятиме у своїй величі!

Після початку війни у Києві почали впроваджувати програму захисту історичних та культурних пам’яток.

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Українські медіа та соцмережі облетіли яскраві фото, як фахівці та волонтери ховають пам’ятки від обстрілів "освободітєлєй".

Тому сайт 24 каналу пропонує вашій увазі фоторепортаж, як історичні шедеври Києва виглядають сьогодні.



Князь Володимир хрестом відганяє російських "нехрестів"



Пам'ятник Миколі Лисенку. Його геніальна "Молитва за Україну" актуальна сьогодні як ніколи.



22 березня 2022 року виповнилося 180 років від дня народження Миколи Лисенка. Українці поклали квіти до його пам'ятника, незважаючи на обстріли окупантів.



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Пам'ятник Григорію Сковороді також захистять



Відзначимо, що під час зйомок цього фоторепортажу, журналіста 24 каналу кілька разів перевіряли українські силовики – хто він, звідки і чому фотографує. І це правильно!

​24 канал дякує нашим захисникам за пильність і всіляко їх підтримує!

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