"Незламні імена Бахмута": у Києві відбувся пам'ятний захід

У Києві провели пам'ятний захід "Бахмут. Незламні імена". Організаторами виступила ГО "Обов'язково повернусь" — об'єднання родин Захисників Бахмутського напрямку.

Про подробиці заходу повідомляє 24 Канал.

Як пройшов пам'ятний захід?

Попри сильний дощ та повітряну тривогу, на Майдані Незалежності зібралися десятки людей – родини військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців.



У центрі столиці зібралися родини полонених і зниклих безвісти воїнів / Фото Наталії Скаврон

Бої за Бахмут стали одними з найтриваліших та найкривавіших у російсько-українській війні. Українські Захисники й Захисниці понад 10 місяців утримували територію міста, яке було вщент знищено окупантами.

Місто стало символом незламності українських воїнів, які стримували величезні сили російських військ, зокрема найманців "Вагнера", завдаючи при цьому ворогу колосальних втрат.

Пам'ятний захід про Бахмут провели у Києві: дивіться фото Наталії Скаврон