Пам'ятці бути, але ще потрібні висновки археологів: результати обговорення долі Китаєва в КМДА

У Київській міськраді продовжилася дискусія щодо можливого девелоперського проєкту в Китаєві – історичній місцевості на території Голосіївського району столиці.

Тут розглядали петицію №12969, за яку голосували кияни, пише УНН. Про позиції всіх сторін та попередні висновки постійної комісії з питань збереження та захисту культурної спадщини розповідаємо далі.

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Суть петиції та деталі обговорення долі Китаєва

Противники проєкту вимагають передачі орендованої землі на півдні Києва в держвласність. І йдеться не лише про ділянки в Китаєві. Хоч назва петиції й говорить про "захист поселення в урочищі Китаїв", але під гарячу руку активної громади потрапили ще й інші території, які з 2007 року перебувають в оренді "Київської овочевої фабрики" – в Самбурках та Болгарському.

"Також в ході обговорень з'ясувалася дуже цікава деталь. У авторів петиції є потенційний конфлікт інтересів. Як вони самі заявили на засіданні комісії, їхні приватні будинки розташовані на території пам'ятки. Виникає риторичне питання – так ці будинки мають бути знесені?" – зазначає видання.

Прихильники петиції наполягають на тому, що артефакти давньоруської доби є на орендованих у Китаєві ділянках поруч із визначеними межами пам'ятки. Хоча при уточненні інформації самі не заперечують – документально це не підтверджено, раніше робилось лише точкове шурфування території. Тож єдиний метод зрозуміти, чи дійсно варто розширити охоронну зону пам'ятки, полягає лише у проведенні археологічного дослідження.

Голова комісії Ярослав Федоренко запропонував зобов'язати користувача провести таке дослідження, але з обов'язковим залученням лише державного Інституту археології. Раніше компанія-девелопер сама виступала з пропозицією профінансувати розкопки, а потім безапеляційно виконати вимоги науковців та Мінкульту.

Ми проти робіт, які не дозволені чинним законодавством та не погоджені з Міністерством культури та департаментом. Але якщо є меценатські гроші, які користувач хоче направити на меценатську справу, нехай направляє,

– сказав на обговоренні Ярослав Федоренко.

На засіданні представники користувача підтвердили згоду спрямувати приватний ресурс на дослідження ділянок, що межують з пам'ятками. Щобільше, у разі виявлення археологічних знахідок інвестор готовий розглянути можливість фінансування культурного простору на цій території для киян та гостей столиці.