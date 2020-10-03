На дев'ятий день після падіння літака Ан-26 Харківщина продовжує прощатися з загиблими в авіатрощі курсантами та офіцерами. На місці трагедії під Чугуєвим 3 жовтня відбулося богослужіння.

За кілометр від Чугуєва встановлений тимчасовий пам'ятний знак, біля якого поставлені 26 фотографій пілотів і курсантів. Про це повідомляє 24 канал.

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Кілька сотень людей прийшли покласти квіти та помолитися зранку, 3 жовтня. На місце авіакатастрофи прийшли як рідні та друзі загиблих, так і просто небайдужі українці. Панахиду відправили військові капелани.

Правоохоронці обмежили рух автомобілів на трасі поблизу місця падіння літака. Поліція пропускає автомобілі по одній смузі. Також поблизу місця, де триває молебень, перебуває машина швидкої допомоги.

Черга з автомобілів біля місця авіакатастрофи Ан-26: відео

Водії, які проїжджали повз, сигналили на знак пошани. Крім цього, деякі автобуси зупинялися біля місця трагедії, а пасажири виходили, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Їдемо в Харків з Новопсковського району Луганської області. Весь автобус зупинився. Люди вийшли, щоб побути, розділити це страшне горе,

– розповіла пасажирка автобусу з Луганщини Людмила.

Авіадиспетчерка Тетяна Гражданкіна, яка працювала в день трагедії пригадала, що почула в той момент слово "катастрофа". І відзначила, що просто так його ніхто ніколи не називає в польотах. "Минуло 9 днів, а я не можу без сліз та болі приходити на робоче місце", – розказала вона.



Панахида за загиблими в авіатрощі під Чугуєвим / Скриншот з відео



Тимчасовий пам'ятний знак на місці падіння літака Ан-26 / Скриншот з відео

Літак Ан-26 розбився 25 вересня під Чугуєвом під час навчального польоту. На борту перебували 27 осіб: офіцери й курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба

25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному вдалося вижити – він перебуває на лікуванні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Протягом наступних трьох тижнів кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 мільйона гривень компенсації.

Від 2 жовтня, після проведення необхідних експертиз, сім'ям почали видавати тіла загиблих.

На Харківщині відправили панахиду за загиблими в авіакатастрофі Ан-26: відео