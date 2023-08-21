Розібрала до гвинтика: 68-річна жінка на Харківщині майстерно заховала авто від росіян

У віддалених селах Харківщини, де відсутні світло, газ, вода та зв'язок через дії російських військ, місцеві жителі намагаються залишити свій слід у боротьбі проти окупантів. Однією з таких героїнь стала 68-річна мешканка, яка вирішила зробити свій внесок у підтримку Збройних Сил України.

Ще у перші дні окупації пані Клавдія вирішила вжити дієві заходи для підтримки ЗСУ. Вона виявила неймовірну винахідливість, розібравши машину свого покійного чоловіка на дрібні деталі.

Дивіться також ЗСУ звільнили Урожайне, просування під Бахмутом відновилося: зміни карти фронту за тиждень

Чому жінка розібрала авто чоловіка

Зауважимо, що живе жінка у підвалі двоповерховому будинку, у який влучив російський танковий снаряд. Будувала вона житло разом із чоловіком. Водночас вирішила пані Клавдія розібрати машину для того, аби вона не дісталася російським загарбникам.

Відкрутили колеса, поставили її на цеглі. Затягли, закрили, загалом розібрали та вона там була,

– констатувала жінка.

Після того як Гоптівки звільнила українська армія, пані Клавдія попросила волонтерів допомогти їй зібрати авто.

"Зняті мости, зняті ресори, ми її поки звідси евакуювали – це ціла справа була", – пригадав Роман Мелашко, що збирав транспортний засіб.

Окрім того, відомо, що цю автівку перефарбували у зелений колір та віддали Збройним Силам: "Хату розбили. Ну а що тепер? У мене нема сили ходити з автоматом. Хай хлопці, щоб було їм на чому возити боєкомплекти", – констатувала жителька села.

Як жінка на Харківщині розібрала авто, аби воно не дісталось росіянам: відео ТСН

Зверніть увагу! Жителі села Гоптівки зірвали знак з назвою села в перші дні широкомасштабної війни, аби заплутати російських окупантів. Після деокупації населеного пункту дороговказ повернули, прикрасивши його почепленим поруч синьо-жовтим прапором.

Згадаємо наостанок, що ми не так давно розповідали історію полоненого окупанта з так званої "ДНР". Власне, звати його Євген Калашніков та перед тим як піти на фронт зі загарбниками, він поставив перед собою два завдання – не нашкодити ЗСУ та не померти.