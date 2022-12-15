Росіяни хваляться "засічною лінією", яку будують на кордоні з Україною
На Бєлгородщині росіяни в паніці продовжують зводити свою "захисну лінію". Кажуть, що начебто жителям регіону загрожує якась небезпека.
Щотижнево будівництво "потужної" так званої "засічної лінії" навіть перевіряє губернатор Гладков. Він і похизувався новими фото. Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал.
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На Бєлгородщині налякані росіяни зводять "засічну лінію"
Гладков похизувався будівництвом "засічної лінії" з бетонних пірамідок та окопів на Бєлгородщині. Заявив, що роботи з укрплення області проводять відповідно до раніше затвердженого графіка.
До речі, нещодавно на пресконференції російський губернатор заявив, що регіон готується до "всіх можливих сценаріїв". Схоже, що паніка в окупантів лише наростає. До речі, на Бєлгородщині навіть організували так звану "народну дружину". Російські добровольці начебто будуть патрулювати вулиці,гасити пожежі та головне, – "охороняти інфраструктуру".
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Кремль може готувати на Бєлгородщині операцію "під чужим прапором"
- Раніше в американському Інституті з вивчення війни зазначили, що Кремль може готувати в Бєлгородській області операцію "під чужим прапором". В ISW наголосили, що російська влада навмисне поширює абсурдну інформацію про нібито "напад" на цей регіон. Адже це ледь не єдиний важіль впливу на громадян держави-агресорки, які вже почали вагатися у доцільності війни проти України.
- Однак, у нашої держави відсутній стратегічний інтерес вторгатися в Росію, наголосили в Інституті з вивчення війни. Тож повідомлення про можливий "напад" – це чергова порція брехні, якою пропагандисти та влада Росії щодня та буквально щохвилини годують населення своєї держави-агресорки.
- Зауважимо, що встановлювати так звані "протитанкові перешкоди" на Бєлгородщині почали ще у жовтні. До речі, зводити їх почали після відповідної заяви Пригожина. "Кухар Путіна" закликав будувати "захисні лінії" на всіх прикордонних територіях. Було б добре, якби загарбники ізолювалися від усього цивілізованого світу раз і назавжди.