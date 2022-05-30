Паніки немає, але руйнувань багато, – мер Нового Буга про нічні обстріли міста

Уночі на 30 травня росіяни завдали удару по Новому Бугу, що на Миколаївщині. Для міста це стало першим обстрілом з початку повномасштабної війни.

Внаслідок обстрілу є загиблий, поранені та багато пошкоджень

Про наслідки атаки розповів міський голова Максим Лагодієнко. За його словами, центральна частина міста постраждала доводі сильно. Наразі у Новому Бузі фіксують пошкодження та підраховують збитки, завдані обстрілом.

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На жаль, внаслідок атаки одна людина загинула, а ще двох було поранено.

Окрім того, у багатьох будівлях, зокрема адміністративних, ударною хвилею повибивало вікна та пошкодило дахи.

Багато пошкоджень, є навіть повністю зруйновані магазини, комерційні об'єкти постраждали,

– поділився Лагодієнко.

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Власників пошкоджених будинків попросили сфотографувати пошкодження та звернутися до міськради, аби написати заяву на отримання допомоги від держави.

Мер повідомив, що немає точних даних щодо того, якого саме удару завдали росіяни – ракетного чи авіаційного. Зараз це встановлюють.

Також Лагодієнко розповів про загальні настрої серед населення після такої пекельної ночі. За його словами, паніки немає, але людям сьогодні складно. Містян попросили поки що відмовитися від візитів до магазинів у центрі міста.

Що відомо про обстріл Нового Буга 30 травня

Звуки вибухів у Новому Бузі почули близько опівночі. У міськраді повідомили, що під удар окупантів потрапив центр міста та попросили залишатися.у безпечних місцях.

Внаслідок обстрілу почалася пожежа – загорілися приміщення аптеки та магазину. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу о 03:04.

Вранці у місті повідомляли про загрозу повторного обстрілу. Містян просили залишатися у безпечних місцях.

Наслідки обстрілу Нового Буга / Фото ДСНС, телеграм-каналу "НикВести"

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