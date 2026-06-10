Могла схибити російська ППО: у Криму після атаки горіла панорама "Оборона Севастополя"

У тимчасово окупованому Криму вранці 10 червня сталася масштабна пожежа в музеї-панорамі "Оборона Севастополя 1854 – 1855 років" після падіння безпілотника. Попередньо, причиною інциденту могли стати дії російської протиповітряної оборони.

Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер", місцеві пабліки та російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про наслідки пожежі в музеї-панорамі "Оборона Севастополя"?

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", на пагорбі поблизу Історичного бульвару між залізничним вокзалом і музеєм розташовані позиції зенітних кулеметних установок, які прикривають вокзал та Південну бухту.

Очевидці стверджують, що раніше з цих позицій неодноразово відкривали вогонь по безпілотниках, а кулі та уламки падали неподалік громадської зупинки біля вокзалу.

Після інциденту в будівлі музею спалахнула пожежа. За інформацією джерел телеграм-каналу, вогонь швидко поширився, а пожежники не змогли оперативно дістатися до місця займання. Відомо, що у 2023 – 2024 роках будівля пройшла реконструкцію та капітальний ремонт, зокрема було оновлено покрівлю.

Довідково! Музей-панорама "Оборона Севастополя 1854 – 1855 років" присвячений одному з епізодів Кримської війни, у якій Російська імперія зазнала поразки від коаліції Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинського королівства. Після пошкоджень під час Другої світової війни панораму частково відновили у 1954 році.

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що музей буцімто атакував український безпілотник із кумулятивним зарядом.

Він пропалив історичний мідний дах будівлі, після чого загорілося все внутрішнє оздоблення,

– заявив окупант.

Наслідки удару російської ППО по музею-панорамі "Оборона Севастополя" / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер" та російських ЗМІ

За його словами, дах продовжував тліти навіть після початку гасіння пожежі, що значно ускладнило роботу рятувальників.

Крім того, Развожаєв повідомив, що від панорамного полотна, яке перебувало на завершальній стадії реставрації, "нічого не залишилося".

У Кремлі також відреагували на подію. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що атака нібито підтверджує "правильність дій Росії" стосовно України.

"Історію не можна перемогти. Такі удари вкотре підкреслюють нашу правоту в боротьбі за російські регіони", – сказав Пєсков журналістам.

Він також додав, що музей буде відновлено і він стане "кращим, ніж був раніше".

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала інцидент "черговим варварським актом проти цивільного об'єкта". Вона також каже, що Україна "понесе за це відповідальність".

Водночас автори каналу "Кримский вітер" звернули увагу, що поблизу музею розташовані військові об'єкти, а сам безпілотник зміг досягти центральної частини Севастополя попри наявність систем ППО, зенітних установок та мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, 8 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони вдарили по кількох важливих для окупантів об'єктах у Криму. Йдеться про нафтобазу "Семиколодезянська" в районі населеного пункту Леніне та нафтобазу у Феодосії.