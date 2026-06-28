Зеленський подав до Ради законопроєкт про створення пантеону видатних українців

До Верховної Ради України надійшов законопроєкт "Про Український національний пантеон" від президента. Його мета – створити у Києві загальнонаціональне місце пам’яті.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Що відомо про законопроєкт?

Документ передбачає створення Пантеону з метою вшанування найвидатніших представників української нації. Пропозицію обіцяють розглянути в парламенті на одному з найближчих пленарних засідань.

Ініціатива ґрунтується на багатовіковій традиції українського націєтворення і державотворення та спрямована на відновлення історичної справедливості, збереження національної пам’яті, консолідацію суспільства навколо спільної історії, а також формування української національної та громадянської ідентичності,

– розповів Руслан Стефанчук.

Президент України підкреслив, що герої, які в різні епохи боролись за Україну будуть поєднані та назавжди вписані в історію. Він додав, що наша країна поважає себе та захищає право народу бути самим собою.

Ніхто й ніколи не буде наказувати нам як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними та яких героїв шанувати,

– наголосив Зеленський.

Україна повертає своїх героїв

У квітні 2026 року президент України оголосив про початок створення Пантеону видатних українців. Процес передбачає повернення історичних діячів в Україну і вимагає участі державних органів.

У травні цього року останки лідера Організації українських націоналістів (ОУН), полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). На церемонії було присутнє вище політичне та військове керівництво країни.