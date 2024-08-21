Росія вперше застосувала "Панцирь-СМ-СВ" із "гіперзвуковими" ракетами, – Defense Express

Росія, ймовірно, вперше випробувала в бойових умовах модернізований зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-СМ-СВ". Ця новітня версія, розроблена на заміну малопрохідному "Панцирь-СМ".

Новітній комплекс оснащений покращеними радарами, системою наведення та гіперзвуковими ракетами. Завдяки гусеничній платформі він здатний ефективно пересуватися складною місцевістю та виконувати бойові завдання.

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Що відомо про "Панцирь-СМ-СВ"

Розробка Панцир-СМ-СВ розпочалася після того, як колісна версія Панцир-СМ не зацікавила російських військових. Причиною для створення цієї версії, ймовірно, стали недоліки попередньої моделі, яка мала проблеми з прохідністю та схильність до перекидання через високий центр маси.

Які характеристики у "Панцирь-СМ-СВ":

завдяки гусеничній платформі "Панцирь-СМ-СВ" здатний пересуватися складними місцевостями та супроводжувати військові підрозділи в бойових умовах;

комплекс оснащений гарматами і ракетами з поліпшеними характеристиками. Нові гіперзвукові ракети дають змогу збивати швидкісні та маневрові цілі;

порівняно з попередніми версіями дальність ураження цілей було подвоєно, що робить систему ефективнішою проти сучасних загроз;

оновлена система радарів і наведення дає змогу більш ефективно відстежувати і знищувати цілі на великих відстанях і висотах;

"Панцирь-СМ-СВ" може захищати як стаціонарні об'єкти, так і мобільні угруповання військ, виконуючи завдання в умовах активних бойових дій.

Комплекс отримав нову оптико-прицільну станцію, а дальність ураження цілей збільшили з 20 до 40 км завдяки введенню нової "гіперзвукової" зенітної ракети, яка нібито може збивати не лише балістичні, а й гіперзвукові ракети.