"Панцирі", С-300, С-400 і військові з усієї Росії: окупанти кинули всі сили на Донбас

Російські загарбники роблять усе можливе, щоб у війні проти України виконати бодай план-мінімум. Рашисти мріють про сухопутний зв'язок з Кримом та повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Російські окупанти продовжують вперто йти вперед навіть попри провальні спроби просунутися та великі втрати. Ворог хоче досягнути своїх цілей за будь-яку ціну.

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Росіяни кидають усі сили на Донбас

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти кинули усі свої сили на Донецький та Луганський напрямок. Туди росіяни перекинули частини, які атакували Харків, а також підрозділи, які здійснювали блокаду Маріуполя. Також у штурмах беруть участь учасники збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР", нові мобілізовані солдати, а також кадирівці.

Вони всіх кидають сюди, стягується колосальна кількість техніки: "Панцирі", комплекси С-300 та С-400. Постійно намагаються прорвати нашу лінію оборони. Цілодобово тривають обстріли,

– розповів Гайдай.

Сєвєродонецьк російські окупанти перетворюють у другий Маріуполь. Місто перебуває під постійним вогнем артилерії, ворог скидає на нього бомби, танки просто гатять по найближчих будинках мирних українців.

Російські окупанти вже навіть не удають, що когось нібито "рятують". Вони цілеспрямовано знищують мирне населення та цивільні будівлі виключно з однією метою – захопити територію.

Зараз Луганщина стала форпостом, який бере на себе великі удари росіян та дозволяє спокійно проводити зачистку наших населених пунктів на Харківщині та дає бодай невеличку можливість для наших воїнів на Донеччині краще закріпитися.

Також Гайдай додав, що ворог й надалі буде використовувати тактику "випаленої землі" та сподіватися на грубу силу – перемогти ЗСУ військовою майстерністю рашисти не зможуть ніколи.

Новини з фронту: коротко про головне

До Росії із Сирії прибули фахівці з "бочкових" бомб. Вони збираються допомагати рашистам знищувати українські міста.

На Східному напрямку рашисти йшли в атаку 1 раз, втратили 9 солдатів, чимало техніки та відступили.

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