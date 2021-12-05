Панує зима: у Карпатах лежить сніг, а температура опустилися до -9 градусів
У Карпатах вже розпочала своє панування зима – там лежить сніг і вдарили морози. Температура повітря у горах суттєво опустилася нижче нуля, також існує ризик сходження лавин.
На фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван вдалося зафіксувати стовпчики термометрів на позначці у -9 градусів.
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Станом на 09:00 5 грудня 2021 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-західній 6-7 метрів на секунду.
– йдеться у повідомленні.
Сніголавинна небезпека у Карпатах
У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву в неділю, 5 грудня, на високогір'ї східної частини Закарпатської області утримуватиметься значна сніголавинна небезпека.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили громадян України про 3 рівень небезпеки.Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.
Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу
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Текст публікації Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту:
Станом на 09:00 5 грудня 2021 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-західній 6-7 метрів на секунду. Температура повітря -9 градусів.