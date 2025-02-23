Після повідомлень про критичний стан: відомі нові деталі перебігу хвороби Папи
- Папа Римський Франциск, якому діагностували подвійну пневмонію, провів "спокійну" ніч після дихального нападу та переливання крові.
- Ватикан закликав до посилених молитов за одужання Папи, незважаючи на його критичний стан, під час якого він потребував додаткового кисню та мав низький рівень тромбоцитів.
Папа Римський Франциск, якому діагностували подвійну пневмонію, провів "спокійну" ніч після респіраторної кризи та переливання крові. Попри критичний стан, Ватикан заявив, що понтифік відпочив і наразі не спостерігається погіршення.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Тим часом у Римі віряни збираються на молитви за його одужання, а лікарі попереджають про ризик серйозних ускладнень.
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Що відомо про хворобу Папи Франциска
Папа Римський Франциск, якому діагностували подвійну пневмонію, провів "спокійну" ніч після серйозного дихального нападу та переливання крові. Попри критичний стан, у Ватикані запевнили, що Понтифік відпочив, і наразі не спостерігається нових ускладнень.
88-річного главу Католицької церкви госпіталізували до римської лікарні Джемеллі ще 14 лютого після кількох днів проблем із диханням. Медики діагностували у нього пневмонію в обох легенях.
У суботу Ватикан уперше визнав стан Папи критичним, зазначивши, що Франциск потребував додаткового кисню та переливання крові через низький рівень тромбоцитів.
Подвійна пневмонія – це серйозна інфекція, що вражає обидві легені, викликаючи їхнє запалення та утворення рубців. Вона може ускладнювати дихання і призводити до загрозливих для життя наслідків.
У Ватикані підтвердили, що захворювання Папи "складне", оскільки його спричинили одразу кілька патогенних мікроорганізмів.
Франциск має давні проблеми з легенями – ще в молодості йому видалили частину однієї легені через плеврит. За останні два роки він неодноразово стикався з серйозними проблемами зі здоров’ям, що робить його ще більш вразливим перед легеневими інфекціями.
Ватикан і паломники моляться за одужання Папи
У неділю вранці архієпископ Ріно Фізікелла закликав вірян посилити молитви за Понтифіка. Увечері у Ватикані відбудеться спеціальна меса, присвячена його здоров’ю.
Біля лікарні Джемеллі зібралися паломники, які моляться за Папу та залишають квіти й записки з побажаннями швидкого одужання. Дехто запалює свічки біля пам’ятника Папі Івану Павлу ІІ, який також неодноразово проходив лікування в цій лікарні.
Фахівці наголошують, що стан Франциска залишається нестабільним, а його похилий вік і загальна слабкість лише ускладнюють ситуацію. Лікар Серджо Альф’єрі, один із провідних медиків лікарні Джемеллі, заявив, що головний ризик зараз – це можливість поширення легеневої інфекції в кров, що може призвести до сепсису.