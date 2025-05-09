Папа Римський Франциск збирався поїхати до Маріуполя у 2022 році, – посол Ватикану

Папа Римський Франциск у травні 2022 року розглядав можливість візиту до оточеного Маріуполя. У той момент понтифік був готовий приїхати до України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю апостольського нунція (посла Ватикану) в Україні Вісвальдаса Кульбокаса для "РБК-Україна".

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Папа Римський планував приїзд до Маріуполя

Вісвальдас Кульбокас розповів, що в травні 2022 року, коли ситуація в Маріуполі була критичною, Папа Римський Франциск був готовий приїхати до України.

Я пам'ятаю, що у 2022 році навіть був такий момент – 15 травня – коли захисники Маріуполя ще не були в полоні. Була така дуже складна пропозиція, щоб співпрацювали різні країни. Це така, можливо, утопічна ідея залучити Китай, Туреччину та Папу Франциска як морального авторитета, щоб допомогти захисникам Маріуполя вийти живими та навіть не те щоб повернутися на неокуповану територію України, і не піти в полон, але поїхати в іншу країну, щоб там перебувати в час війни,

– пояснив посол Ватикану.

За його словами, Папа тоді висловив готовність відвідати Україну, зокрема Маріуполь, у разі реалізації цієї гуманітарної ініціативи. Це свідчило, що Франциск був "духовно готовий", але його рішення завжди базувалися на тому, коли така присутність може принести максимальний ефект.

Наприкінці 2024 – на початку 2025 року знову з'явилася надія на візит Франциска до України, однак вона так і не реалізувалася.

Вісвальдас Кульбокас пояснив, що навіть коли Папа Франциск ухвалював рішення, "він почував себе вільним змінити його, якщо розумів, що це помилкове рішення, або якась нова інформація приходить до нього".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. У Ватикані повідомили, що офіційною причиною смерті понтифіка став інсульт і незворотна серцева недостатність.