Папа Франциск у 2013 році підписав заяву про звільнення з посту: коли вона набере чинності

Папа Франциск, якому в суботу виповнилось 86 років, після свого обрання у 2013 році підписав заяву про звільнення. Вона буде використана, якщо серйозні та постійні проблеми зі здоров'ям унеможливлять виконання його обов'язків.

Папа Франциск вже написав заяву про відставку

Понтифік вперше публічно розповів про це. Зараз його стан є хорошим, крім хвороби коліна.

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Франциск сказав, що передав листа тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який залишався на посаді з часів попереднього папства Бенедикта XVI близько 6 місяців після обрання Франциска 13 березня 2013 року.

Папа Римський часто казав, що піде у відставку, якщо здоров'я завадить йому керувати Римсько-католицькою церквою, яка налічує 1,3 мільярда членів.

Я вже підписав свою заяву про відставку. Тарчізіо Бертоне був держсекретарем. Я підписав її і сказав йому: у разі перешкоди з медичних причин або будь-якої іншої, ось моя відставка,

– цитують Франциска.