Папа Франциск у 2013 році підписав заяву про звільнення з посту: коли вона набере чинності
Джерело:Reuters
Папа Франциск, якому в суботу виповнилось 86 років, після свого обрання у 2013 році підписав заяву про звільнення. Вона буде використана, якщо серйозні та постійні проблеми зі здоров'ям унеможливлять виконання його обов'язків.
Папа Франциск вже написав заяву про відставку
Понтифік вперше публічно розповів про це. Зараз його стан є хорошим, крім хвороби коліна.
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Франциск сказав, що передав листа тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який залишався на посаді з часів попереднього папства Бенедикта XVI близько 6 місяців після обрання Франциска 13 березня 2013 року.
Папа Римський часто казав, що піде у відставку, якщо здоров'я завадить йому керувати Римсько-католицькою церквою, яка налічує 1,3 мільярда членів.
Я вже підписав свою заяву про відставку. Тарчізіо Бертоне був держсекретарем. Я підписав її і сказав йому: у разі перешкоди з медичних причин або будь-якої іншої, ось моя відставка,
– цитують Франциска.
Він також припустив, що Папа Павло VI (1963 – 1978) і Папа Пій XII (1939 – 1958) підписували подібні заяви про відставку, однак обидва вони померли під час перебування на посаді.
Заяви Папи Римського щодо війни в Україні: останні новини
- У своїй попередній заяві, яку Понтифік зробив 7 грудня, він порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною, коли німці свідомо знищували євреїв. За словами Папи, зараз історія повторюється.
- Також Папа Римський запропонував посередництво Ватикану у переговорах між Україною та Росією.
- Ватикан не полишає спроб примирити Україну та Росію – жертву й ката, аби "всі жили в мирі". Саме з цією метою Папа й запропонував переговори між сторонами на його території.
- Також Папа Римський Франциск не стримав емоції та заплакав під час своєї молитви за мир в Україні. Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців, він не міг продовжити молитву близько 30 секунд.
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Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами у Ватикані заявив, що Папа Римський має покласти відповідальність прямо на Росію за розпалення війни проти України.