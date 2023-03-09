Він знав: нові деталі розслідування щодо ролі Папи Івана Павла II у покриванні педофілії

Журналісти-розслідувачі з TVN24 стверджують, що Папа Іван Павло II у 1960-х – 1970-х роках покривав педофілів. Тоді він ще був відомим як краківський архієпископ Кароль Войтила.

Журналіст Марцин Гутовський заявив, що працював над матеріалом 2,5 роки. Висновки розслідування зробили на основі розсекречених документів комуністичних спецслужб і матеріалу розмов з учасниками та свідками подій понад 50-річної давнини.

Зверніть увагу Прикривався гуртком: у Вінниці зловили педофіла, який розбещував школярок

Войтила свідомо покривав сексуальні злочини проти дітей

Розслідувач Гутовський наголосив, що упродовж 1960-х – 1970-х Войтила приховував інформацію про сексуальні злочини, які проти дітей коїли священники його єпархії. Замість канонічних покарань Войтила переводив їх у нові парафії або допомагав виїхати за кордон.

Розслідування базується на декількох аналогічних випадках. Водночас церковні архіви – закриті. Автор припускає, що зміг дізнатися лише маленьку частину таких прикладів.

Зокрема, відома історія Болеслава Садуся – доброго знайомого Войтили. Майбутній Папа Іван Павло II направив лист до віденського єпископа – просив його прийняти Садуся у свою єпархію.

Справжню причину змін у житті Садуся не озвучували. Водночас у розсекречених актах комуністичних спецслужб мовиться, що він часто змінював місця роботи – раз на 1,5 року. Причина – Садусь чіплявся до хлопчиків. Краків знає випадки, коли йому просто на вулиці погрожували розлючені матері.

Співрозмовник розслідувача розповів, як влітку 1973 особисто доповів Войтилі про сексуальні злочини Євгеніуша Сургента – священника краківської єпархії. Щоправда того ж року його засудили за педофілію.

Також Польшу сколихнула історія Юзефа Лоранца – священника однієї з сільських парафій краківської єпархії. Він розбещував 6 – 11-літніх учениць молодших класів початкової школи на уроках релігії. Зрештою, священником зацікавилися правоохоронці.

За педофілію його засудили до 2 років. Однак вже невдовзі йому дозволили повернутися до служіння.

Що каже Матеуш Моравецький

Матеуш Моравецький – прем'єр-міністр Польщі – наголосив: доказів того, що Папа Іван Павло II покривав педофілів, або немає, або вони – дуже сумнівні. Моравецький наголосив, що сьогодні війна точиться не лише за східним кордоном Польщі. У країні намагаються розпочати цивілізаційну війну.

Поляки потребують авторитету Папи Івана Павла II, його підказок та думок.