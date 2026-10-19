Гуманітарна катастрофа в Олешках: Папа Лев XIV поговорив із Зеленським після перемовин з Путіним

Папа Римський Лев XIV 19 жовтня провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським щодо ситуації в окупованих Олешках. Понтифік порушив питання гуманітарного перемир'я для допомоги та евакуації жителів.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, контакт відбувся через кілька днів після переговорів понтифіка з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Які подробиці?

Під час бесіди сторони зосередилися на критичному становищі цивільного населення в Херсонській області.

Папа Римський нагадав про власне звернення до російського керівництва щодо запровадження тимчасового режиму тиші. Цей крок має стати передумовою для негайного розв'язання гострих гуманітарних проблем у заблокованому місті.

"Його Святість висловив надію, що співпраця між обома сторонами дозволить забезпечити доставку продовольства та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – зазначили у заяві.

У ватиканській пресслужбі наголосили, що Святий Отець підтвердив готовність послідовно сприяти будь-яким крокам, спрямованим на захист цивільних, діалог і встановлення миру.

Як розмову прокоментував Зеленський?

Глава держави подякував за те, що "навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам'ятає про Україну та молиться за наших людей".

Володимир Зеленський зазначив, що порушувалися питання російської ескалації, постійних ударів по українських містах, а також, власне, ситуації в окупованих Олешках.

Працюємо над тим, щоб допомогти нашим людям там. Готуємо рішення. Його Святість поінформував про контакти з російською стороною із цього приводу,

– підкреслив президент.

Нагадаємо, кількома днями раніше ми писали також про розмову понтифіка з кремлівським диктатором. Так, Путін цинічно переклав на Київ відповідальність за гуманітарну кризу в Олешках. Також він, за заявами Москви, заявив про підтримку ініціативи Ватикану щодо гарантування безпеки місцевих жителів і забезпечення міста необхідною гуманітарною допомогою.