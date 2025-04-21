У Ватикані помер Папа Римський Франциск

У віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Він перебував у лікарні з 14 лютого у важкому стані, але напередодні навіть виступив перед вірянами з великодньою промовою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

До теми 88-річний Папа Римський Франциск ліг у лікарню для лікування бронхіту

Помер Папа Франциск

Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Пресслужба Ватикану повідомила, що вість про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти".

Папа Франциск повернувся до домівки Небесного Отця,

– пише видання.

Від чого помер Папа Римський – поки що невідомо.

До цього, з 14 лютого 2025 року Папа Франциск перебував в лікарні. Спочатку його госпіталізували з бронхітом, але у лікарні стан понтифіка погіршився. Лікарі виявили у Папи Римського полімікробну інфекцію дихальних шляхів. Через це у Ватикані заявили про "складну клінічну ситуацію" зі здоров'ям понтифіка.

Що відомо про Франциска

Франциск (ім'я при народженні – Хорхе Маріо Бергольйо) народився 17 грудня 1936 року у столиці Аргентини Буенос-Айресі. Він закінчив середньо-спеціальну індустріальну школу за фахом хіміка, а після – працював у лабораторії Hickethier-Bachmann, де займався контролем за відповідністю продуктів харчування санітарним нормам.

Коли Франциску виповнилося 21 рік, то він вступив до семінарії. У 1958 році він вступив до ордену єзуїтів і отримав гуманітарну освіту в навчальних закладах ордену. Потім Франциск вивчав гуманітарні науки, працював викладачем літератури й психології. Свій шлях у релігії Франциск почав у 1969 році.

Цікаво. Як пишуть у мережі, він став священником через невдалу любов. У юному віці він був закоханий у дівчину на ім'я Амалія. У дитинстві він заявляв, що якщо не одружиться з нею, то стане священником. Втім, батьки дівчини були проти їхньої дружби. Цю історію розповідала Амалія, в яку у дитинстві був закоханний майбутній Папа Римський.

Францист став Папою Римським 13 березня 2013 року. Він замінив на цій посаді Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров'ям. Бенедикт XVI помер у грудні 2022 року.