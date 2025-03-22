Папу Римського виписують з лікарні після тривалої хвороби

Папа Франциск переніс важку хворобу. Очікується, що його випишуть з лікарні вже у неділю, 23 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Понтифік боровся з пневмонією протягом 5 тижнів.

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Папу Франциска скоро випишуть з лікарні

Як зазначив лікар Франциска, що після виписки з лікарні Папі знадобиться ще два місяці відпочинку у Ватикані. Проте аби повністю вилікуватися йому знадобиться "багато часу". Медики порадили Папі не проводити зустрічей з великими групами людей або зустрічей, які потребують особливих зусиль.

Проте у Ватикані повідомили, що у неділю Папа Франциск має намір помахати рукою і виголосити благословення з лікарні Агостіно Джемеллі в Римі після молитви Angelus.

88-річний Франциск був госпіталізований до римської лікарні 14 лютого з важкою респіраторною інфекцією. Це стало найсерйознішою хворобою за його 12-річний період на посаді Папи.

Зазначається, що понтифік більше не хворіє на пневмонію, але також не повністю вилікувався від складної інфекції, що включає кілька мікроорганізмів. Зокрема, лікарі заявили, що після хвороби Папі Римському доведеться наново вчитися говорити.