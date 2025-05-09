Про що може говорити обране ім'я Папи Лева: у WP розповіли, чому імена понтифіків повторюються

Американець Роберт Прево став чотирнадцятим Папою Римським на ім'я Лев. Часто понтифіки обирають імена своїх попередників, яких хотіли б наслідувати. Папа Лев XIV, ймовірно, своє ім'я обрав за цим самим принципом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на газету The Washington Post.

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Чому новий Папа обрав таке ім'я

У Ватикані 8 травня обрали нового Папу Римського. Найбільше голосів виборців під час конклаву отримав кардинал Роберт Френсіс Прево. Тепер його ім'я Лев. Новий Папа виступив з промовою, наголошуючи на необхідності налагоджувати діалог.

Усі 13 пап з іменем Лев були реформаторами. Їхнє правління було історично значущим та мало сильний вплив на церкву. Відомо, що Папу Льва І називали "Великим", а Лев XIII був прихильником Української греко-католицької церкви та випустив працю Rerum novarum, де писав про людську гідність і гідність праці.

Обравши ім'я Лев XIV, Прево показує, що прихильний соціальному вченню церкви, яке було засновано його попередником Левом XIII,

– вважає американський священник і експерт з Ватикану Томас Різ.

Видання пише, що так Папа Лев XIV цілком міг обрати ім'я свого фаворита серед попередніх понтифіків, аби продовжувати їхню справу.

Раніше популярними іменами серед новообраних пап були Іоанн і Григорій. Їх використовували 21 і 16 разів відповідно. Також 15 разів понтифіки обирали ім'я Бенедикт, а 14 – Климент.

За більше ніж 2 000 років існування католицької церкви папи використали всього 84 імен, адже вони часто повторювалися.

Наприклад німецький кардинал Йозеф Ратцингер, який відомий як Бенедикт XVI обрав ім'я, посилаючись на Бенедикта XV, який керував церквою під час Першої світової війни. Бенедикт XVI так само планував правити задля "служби примирення і гармонії між народами".

А останній Папа Римський Франциск, у звичайному житті кардинал Хорхе Маріо Берґольйо, назвав себе на честь святого Франциска Ассизького, який був "людиною бідності та миру, людиною, яка любить і захищає творіння". Помітно, що саме на бідних і знедолених Папа Франциск і поклав своє служіння.

У ранні дні католицизму понтифіки не змінювали своє ім'я. Але у 533 році нову традицію ввів Папа Іоанн II, адже його справжнє ім'я було Меркурій. Імовірно, він не хотів мати асоціацій з язичницьким римським богом.

У 1700-1900-х роках серед понтифіків було популярне ім'я Пій, пізніше вони часто обирали "Іоанн" і "Павел". Наприкінці 20 століття Папа вперше використав подвійне ім'я – Іоанн Павло. А пізніше польський кардинал Кароль Войтила вдруге обрав це незвичне для очільників Церкви ім'я.