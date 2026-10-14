У Папи Римського виявили рак

13 жовтня 71-річному Папі Римському Леву XIV провели операцію в Римі та видалили нижню частку правої легені. Під час втручання лікарі підтвердили у понтифіка поширений тип онкології – аденокарциному.

Як зазначає видання Reuters, хірургічне втручання тривало близько 90 хвилин і минуло без жодних ускладнень. Наразі понтифік вже прийшов до тями та відпочиває у своїй палаті в лікарні Джемеллі.

Що передувало операції

Медичний експерт зауважив, що для оцінки стану Папи необхідно знати розмір пухлини та інформацію про те, чи поширився рак на лімфатичні вузли.

Хоча діагноз уже встановлено, стадію захворювання поки що не визначено. Це має вирішальне значення для прогнозу та вибору методу лікування,

– зазначив доктор Стівен Лю, експерт із питань раку легень із Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

За його словами, якщо це невелика пухлина легень без ураження лімфатичних вузлів, то сама лише операція, ймовірно, забезпечить повне одужання. Однак, якщо остаточний аналіз виявить ширше поширення раку, це свідчитиме про менш сприятливий прогноз.

Нагадаємо, нещодавно під час планового медичного обстеження у Лева XIV виявили новоутворення.

Про необхідність лягти під ніж хірурга він особисто повідомив вірянам ще 11 жовтня під час традиційної молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані.

Тоді зазначалося, що виявлений вузлик у багатьох випадках може бути доброякісним, проте аналіз тканин підтвердив найгірші підозри.

Раніше цього тижня у Ватикані повідомили, що Папа, як очікується, пробуде в лікарні близько тижня, а всі заплановані заходи за його участі скасовано до 20 жовтня.

Після виписки Лев XIV планує повернутися до своїх обов'язків. Раніше повідомлялося, що у його графіку вже запланований великий візит до Латинської Америки, який має відбутися з 6 до 17 листопада.