Вийшов із клініки пішки: Папа Римський залишив лікарню після операції через рак

Папа Римський Лев XIV у суботу, 17 жовтня, виписався з римської лікарні. У вівторок, 13 жовтня, медики провели йому успішну операцію на правій легені.

Медики визнали стан здоров'я глави католицької церкви задовільним. Про це повідомили у Vatican News із посиланням на пресслужбу понтифіка.

Що відомо про самопочуття Льва XIV?

Перед від'їздом Папа відслужив месу в спеціально облаштованій каплиці на десятому поверсі клініки. Понтифік самостійно вийшов із лікарні, поспілкувавшись з вірянами. У пресслужбі Ватикану розповіли, що вже у неділю, 18 жовтня, Лев XIV прочитає традиційну молитву "Ангел Господній" із вікна своїх апартаментів.

Рішення про виписку ухвалили на основі результатів аналізів крові та рентгенологічного обстеження грудної клітки. Відповідний медичний бюлетень підписали доктор Луїджі Карбоне та професор Стефано Маргарітора.

Нагадаємо, що 11 жовтня Лев XIV особисто повідомив про необхідність хірургічного втручання під час виступу на площі Святого Петра. Тоді він зазначив, що лікарі виявили вузлик у легені під час планових обстежень і вважають операцію доцільною.

Згодом медики підтвердили найгірші підозри щодо онкології. Проте лікапі успішно провели операцію з видалення нижньої частки правої легені.