Ватикан вперше показав фото Папи Римського Франциска після госпіталізації

Папа Римський нещодавно серйозно захворів, його стан був тяжким протягом тривалого часу. У Ватикані розповіли, що він співслужив Святу Месу.

У неділю, 16 березня 2025 року розповіли про стан здоров'я Папи Римського Франциска та показали його фото. Про це пише 24 Канал із посиланням на Vatican News.

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Ситуація стабільна

Папа Римський від 14 лютого 2025 року перебуває у лікарні. Ситуація з його здоров'ям залишається стабільною.

Там також повідомили, що вранці 16 березня він співслужив недільну Святу Месу в каплиці поруч зі своєю палатою, проте не приймав жодних відвідувачів.



Перше фото Папи Римського з лікарні / Фото Vatican News

У виданні уточнили, що він з хорошими результатами продовжує призначену терапію, зокрема, дихальну та рухову реабілітацію. Він провів свій день між молитвою, відпочинком та деякою роботою.

Раніше писали, що стан Папи покращується, понтифік почувається краще, проте лікарі обережні в оцінках. він провів у лікарні вже понад місяць.