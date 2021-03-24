Папа Римський наказав скоротити зарплати священників у Ватикані: він пояснив своє рішення

Заробітну плату священникам, які служать у Ватикані, скоротять на 10%. Відповідне рішення прийняв Папа Римський Франциск. Він пояснив, що у такий спосіб збережуться робочі місця, адже пандемія суттєво вплинула на їхні доходи.

Згідно з указом Папи Франциска, зарплати скоротять вже з 1 квітня. Ці заходи є необхідними.

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Папа Римський не хоче звільняти людей, але економічна ситуація – дуже складна. Тому врятувати ситуацію можна лише так.

Відомо, що кардинали, які працюють у Ватикані, отримують зарплату приблизно 4000 – 5000 євро на місяць. Ба більше, священнослужителі мають право жити у великих квартирах, однак платити значно нижчу орендну плату.

Окрім кардиналів, зарплату також знизять іншим духовним особам. Їхній дохід зменшиться від 3% до 8%. Заплановане підвищення заробітної плати також скасували до березня 2023 року.

У 2021 році Ватикан очікує дефіциту приблизно у 50 мільйонів євро. Прогнозують, що дохід за рік становитиме 213 мільйонів євро –