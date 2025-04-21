Зустріч із Джей Ді Венсом та Великдень: як Папа Римський провів останні дні

Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, у віці 88 років. У свої останні дні понтифік кілька разів з'являвся на публіці, а також виступив перед вірянами з великодньою промовою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Скандальні заяви про війну та Україну, реформи та ЛГБТ: біографія Папи Римського Франциска

Як пройшли останні дні життя Папи Римського

Папа Римський Франциск не очолював головні богослужіння Страсного тижня та Великодня, однак все ж відвідав базиліку Святого Петра в неділю, 20 квітня. Понтифік з'явився на публіці без носової канюлі, яку він носив, щоб отримувати кисень.

Попри те, що цьогорічне великоднє послання "Urbi et Orbi" зачитав архиєпископ Дієґо Равеллі, Франциск з трибуни коротко благословив вірян.

Брати і сестри, з Великоднем!

– сказав він.

У неділю Папа Римський також провів приватну зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, під час якої вони обмінялися великодніми привітаннями.

Напередодні, 19 квітня, понтифік відвідав базиліку Святого Петра.

У четвер, 17 квітня, Папа Римський Франциск також провів 30 хвилин в одній із римських в'язниць.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, причиною смерті понтифіка міг стати інсульт – гостре порушення мозкового кровообігу, що спричинює ушкодження тканин мозку і розлади його функцій. Найближчими годинами Святий Престол оприлюднить офіційну заяву із зазначенням причини смерті голови католицької церкви.